Игорь Тер-Карапетов: сериал "Начальник разведки" не показали бы на Западе

Детектив остаётся одним из самых востребованных жанров. Закрученные сюжеты и запутанные истории всегда читаются с огромным волнением. Поэтому детективы, удачно перенесённые на экран, зритель воспринимает с особым интересом

Недавно на Первом канале с большим успехом прошёл сериал под названием "Начальник разведки". Эта история, основанная на реальных событиях, рассказывает о становлении советской разведки через призму судьбы легендарного Павла Фитина.

Фильм собрал огромное количество просмотров, комментариев, откликов. На Международном кинофестивале "17 Мгновений" сериалу был вручен приз за лучший сценарий.

Сценарист Игорь Тер-Карапетов, профессиональный детективщик, написавший более сорока сериалов на шпионские, детективные, криминальные темы, рассказывает, как работалось над сценарием и насколько сегодня сложно писать увлекательные истории, притягивающие зрителей к экрану.

— Игорь Александрович, как вам пришла идея написать историю на тему биографии разведчика Фитина? И где вы взяли столько секретного материала для работы о наших разведчиках?

— Идея не моя. Идея продюсера и соавтора фильма Артёма Чащихина-Тоидзе. Я подключился к проекту, когда уже возникли сложности со сценарием. Что касается сбора материала, то Артём очень хорошо знает материал, до этого он уже работал над множеством документальных и художественных фильмов на тему работы спецслужб, его знаниями в этой истории я и пользовался. Ещё немного интернетом.

Мы с Артёмом обсуждали каждую серию, и я её переписывал или писал заново. И после мы снова обсуждали написанное и вносили правки. Шла совместная работа.

Сложность состояла в том, что сценарий должен был быть сдан в определённый срок. А времени до сдачи, на момент моего подключения к проекту, оставалось немного.

— Что, на ваш взгляд, было в этом человеке, и чем лично у вас он вызывал симпатию?

— Павел Михайлович Фитин — великий человек, без преувеличения. То, что он сделал, почти невероятно. Он обладал такой суммой качеств, которая вызывает восхищение. Он был по-настоящему смел и честен, обладал выдающимися организаторскими способностями, умел налаживать отношения с самыми разными людьми, вызывая их уважение.

Фитин был чрезвычайно умен. И, что немаловажно, очень удачлив. Это, на мой взгляд, очень важная деталь в разведывательной работе: столько случалось трагедий из-за малейшей ошибки, невезения. Но удача — удел героев.

Своему герою я очень симпатизировал, никакого "сопротивления материалу" не было. Единственная сложность была в том, чтобы сделать рутинную работу великого организатора и вдохновителя других людей "смотрибельной".

— А стала для вас работа над этой историей каким-то открытием? Для себя что-то почерпнули в работе над материалом о советских разведчиках?

— Не скажу, что это было открытием. Знакомство с фильмами о разведчиках и реальная информация о них очень разнятся. В проекте "Начальник разведки", во многом, показана правда о том, как обыденно трудна работа разведчика. Как много терпения и каждодневных усилий стоит за результатом.

— Вас не смущал, тот факт, что Фитин стал начальником в столь молодые годы — в 31 год?

— Нет, не смущал абсолютно. То время было характерно скоростью "социальных лифтов", как теперь говорят. Можно было быстро подняться и так же быстро упасть. В зависимости от профессиональных качеств.

Быстрое "падение" Фитина (ПРИМ. Он был понижен в 1946-м (и то, спорный вопрос насчёт "понижен", может быть и "переведён"), а вот окончательно из "органов" его уволили уже в 1953-м, когда началась хрущёвская чистка кадров) обусловлено его неуживчивостью, честностью и политической атмосферой, а, отнюдь, не профессиональной несостоятельностью.

К огромному сожалению, разведчик умер довольно рано. Это фактор невостребованности и равнодушия к его высокому профессионализму подкосил его здоровье. А он ещё очень многое мог бы сделать для нашей страны.

Разведчик обладал уникальными аналитическими способностями. Он стал бы прекрасным наставником, учителем для наших молодых специалистов. Нет, всё равно не нужен… А ещё для меня стало неожиданностью, что похоронен Фитин в получасе езды от моего дома, на Введенском кладбище.

— По поводу наставничества: как считаете, сегодня отечественным разведчикам сложнее работать, чем Фитину? И насколько сегодня есть необходимость в подобной разведке?

— Если рассматривать работу разведок, как некий профессиональный спорт, где важна победа, то условия те же. Однако, слабо выраженное на этапе последних тридцати лет, с момента падения СССР, идеологическое противостояние, на мой взгляд, усложняло работу спецслужб России. Сейчас это обстоятельство, во многом, преодолено. Мне кажется. В свете последних событий, враг обозначил себя чётко. И сейчас идет борьба не на жизнь, а на смерть.

— А вы сами смогли бы стать разведчиком, если бы так распорядилась судьба?

— Если бы это была судьба, смог бы. А без влияний судеб не вижу в себе подходящих качеств.

— Зрители отметили, что сериал снят очень богато: много качественной графики, хорошие декорации, костюмы. А как вы сами оценили уровень съёмочного материала: что понравилось больше всего, а что вы бы сняли по-другому?

— Я не режиссёр и не продюсер. Поэтому не снимаю кино, а пишу сценарии. А качество сериала "Начальник разведки" оценили зрители.

Я считаю, что по техническому и творческому уровню этот проект достоин всемирной аудитории. Но беда в том, что его не покажут в других странах. На "любимом" Западе — точно. И дело не в текущей ситуации. Не было бы ходу такому продукту и в более "лояльные" для Российской Федерации, как государства, времена. Потому что правда о войне и делах Запада никому не нужна.

Ну как англичане покажут, что природный англичанин Джон Кернкросс, в блестящем исполнении Ивана Стебунова, вынужден был добывать жизненно важные для СССР сведения с риском разоблачения и трибунала? В сердце разведки Великобритании — Блетчли-парке? А ведь Британия официально была союзником в войне против нацистов. И речь шла о сражении на Курской дуге.

По поводу качества картинки, я сам восхищён высоким уровнем работы. В каждом кадре смотрелся профессионализм, слаженность команды, нам бы побольше такого кино…

— Наверное, поэтому на Международном кинофестивале "17 Мгновений" имени Вячеслава Тихонова сериалу были вручены призы, один из них за лучший сценарий. Что для вас этот приз, насколько он важен?

— Когда твою работу отмечают, это всегда приятно. И важно. А на фестивале, названном в честь исполнителя роли самого главного разведчика отечественного кино, приятно вдвойне.

Ещё для меня было очень важно, что приз за лучший сценарий был вручён дочерью Вячеслава Васильевича. Рад, что Анна Вячеславовна посвятила свою жизнь тому, чтобы увековечить память отца и много сделала для родного города Павловского Посада, где родился актёр.

Без всякого сомнения могу сказать, что Вячеслав Тихонов — актёр великого дарования. Все его работы — шедевры отечественного кино.

Я не только вырос на его фильмах, но и растил своих сыновей, один из них пошёл по моим стопам и стал сценаристом. Мы вместе смотрели и "Семнадцать мгновений весны", и "Они сражались за Родину", и "Белый Бим, чёрное ухо", и "Война и мир", и "Доживём до понедельника", и "Дело было в Пенькове". Он великолепен, красив и убедителен всегда…

— В чём, на ваш взгляд, притяжение советского кино, почему именно сегодня к нему такое огромное внимание? И как вы относитесь к ремейкам советских фильмов?

— Обаяние и притяжение даже современных молодых людей к советскому кино в его оригинальности и "самости". Советские сценаристы и режиссёры не следовали схемам западного кино. Они строили истории исходя из материала, который в их руки попадал. Не загоняли его в схемы. Благодаря этому людские истории развивались органично и неожиданно.

Сейчас мы, во многом, вынуждены следовать "лекалам". И потому развитие сюжета предсказуемо. Скажу честно, от этого страдают и сами сценаристы. Иногда хочется так завернуть сюжет, чтобы у зрителя дух перехватило, но нельзя: формат требует определенных рамок. Только у реальной жизни нет тех самых "рамок". Настоящая жизнь бывает похлеще детектива…

А к римейкам отношусь плохо. В основном. Смысла в них не вижу. И не всегда органично, мягко говоря, римейки получаются.

— У вас достаточно много сериалов на шпионские темы: "Мата Хари", "Убить Сталина", "Чёрное море". Какие качества, в первую очередь, необходимы сценаристу для написания подобных историй?

— Вы очень разные проекты в одну линейку поставили.

"Мата Хари" — проект международный. России напрямую некасаемый. Единственное соприкосновение с Россией — это её последний любовник, капитан стрелковой роты Русского экспедиционного корпуса Вадим Павлович Маслов. Проект, во многом, "фантазийный" и от ума "байопик".

"Убить Сталина" — это "родная" история, выросшая из одного факта. Во время знаменитого парада седьмого ноября 1941 года один из танков проехал в обратном общему движению направлении. Чем очень встревожил людей на трибуне мавзолея Ленина. Родилась идея о покушении на вождя. И виртуозная история этого покушения и его предотвращения контрразведкой, ещё не оформившейся в отдельную структуру.

Я покопался в архивах, и получился такой сюжет с предательством. А артистическое обаяние Александра Домогарова, Михаила Пореченкова, Павла Трубинера, Екатерины Вилковой сделали фильм ярким, "смотрибельным", эмоциональным.

А "Чёрное море" — история работы СМЕРШа. Уже действующего и полноценного.

— Детективные способности — этот дар можно развить или всё-таки это врожденное качество?

— Понятия не имею, откуда этот, как вы говорите, дар. Я детективы люблю. Они позволяют заглянуть в тайное. В то, что человек, порой, скрывает даже от самого себя… Считаю их по-настоящему "киногеничными". Каждое действие человека оставляет физический или психологический след в реальности. И задача писателя его выявить. Вместе с героем — детективом и читателем.

— Какой сценарий оказался самым сложным, на ваш взгляд? И почему у зрителей такая тяга к шпионским детективным историям?

— Каждая работа сложна по-своему.

"Мата Хари" — проект длиною в жизнь этой странной и неординарной женщины. История её жизни меня самого завораживала. Я до сих пор пытаюсь разгадать тайну этой уникальной личности и думаю, что наша картина — не последняя. Об этой женщине ещё будут снимать, для актрис эта роль — настоящий подарок.

Но мне очень понравилось, как в нашей биографической драме сыграла прекрасная французская актриса Ваина Джоканте. Во Франции она очень популярна, у неё огромная фильмография. Мне бы хотелось, чтобы её чаще приглашали.

Я с детских лет страстно люблю французское кино и французских актеров. Даже выучил для этого профессионально французский язык и смотрю фильмы в оригинале. И скажу, что у французов всегда были отменные детективы, как исторические, так и современные.

Фильм "Убить Сталина" — это короткая и виртуозная интрига. "Чёрное море" — картина о тяжёлой перемене в героях и балансе между мелодрамой и шпионской интригой.

А пристрастие зрителей к детективам я объясняю просто: криминальные истории будоражат воображение, развлекают, добавляют острые эмоции в нашу иногда скучную повседневность. Немногие из нас готовы с головой окунуться в жизнь, полную преступных тайн, и слава Богу… Пусть это всё будет лучше на экране.

— Ещё сериалу "Начальник разведки" на фестивале имени Вячеслава Тихонова был вручён приз за лучший актёрский ансамбль: как вы оцениваете актёрскую работу? Какая актёрская игра впечатлила вас больше всех?

— Режиссёр проекта прекрасно поработал с отлично подобранными актерами. Роли иногда совсем небольшие, но актеры работают потрясающе.

Сергей Марин, Игорь Петренко, Егор Бероев, Екатерина Волкова, Николай Иванов, Дмитрий Куличков, Сергей Угрюмов и все остальные показали совершенно выстроенные роли на небольшом, но ёмком по эмоциям материале.

В интернете прочёл много разных отзывов об актёрах и, как ни странно, наткнулся на негативной отзыв по поводу игры Ивана Добронравова. Я категорически не согласен с этим мнением. Считаю, что Иван Фёдорович показал себя достойным фамилии. И сделал роль негодяя и предателя Назарова потрясающе, проживая все непоказанные в фильме эпизоды из жизни персонажа.

Для него я написал чуть больше: этот персонаж сильно усложнил жизнь Фитина… А Добронравов сыграл очень тонко, убедительно, сам не ожидал от него такой "подлости". А с виду такой хороший парень… А кто ругает, пусть сделает лучше. Специалистов, что в сценарном мастерстве, что в режиссуре, что в актёрской игре всегда хватает.

— Над чем вы сейчас работаете? Какая история станет следующей?

— Сейчас работаю над интересным полицейским сериалом. Главный герой — молодая, но очень проницательная женщина-следователь.

И надеюсь на своё будущее кино про разведчиков. Эта область меня захватила основательно. Много идей на эту тему. Есть, что сказать… Тем более, сейчас…