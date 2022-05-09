От судьбы не уйдешь: военные истории, вдохновляющие киношников

Лучшие книги о Великой Отечественной, по мотивам которых снимали и продолжают снимать фильмы.

Великая Отечественная война открыла стране множество отличных писателей, которые стремились поделиться своими боевыми историями. Эти книги и сегодня будоражат читателей, побуждая творческих людей экранизировать произведения даже спустя столько лет. Мы подобрали пятерку лучших военных произведений, которые отлично получились и на бумаге, и на большом экране.

"А зори здесь тихие" Бориса Васильева

Книга "А зори здесь тихие..."

Опытный сержант Васков со своей зенитной батареей в глубоком тылу мучается: подчиненные норовят и самогона опрокинуть, и за местными девками приударить. Вот и приходится состав постоянно менять, при этом прося командира прислать воспитанных бойцов, без вредных привычек. В итоге ему направили в подчинение женский отряд. Еще и пригрозили: только попробуй и с этими не справиться! Произведение основано на реальной истории, когда семь советских солдат смогли остановить фашистскую диверсионную группу, но выжить удалось лишь их командиру. Красноармейцы выполнили главную задачу — не дали врагу взорвать важный для снабжения мост.

"Я начал работать с этим сюжетом, уже написал страниц семь, — рассказывал Борис Васильев. — И вдруг понял, что ничего не выйдет. Это просто будет частный случай на войне. Ничего принципиально нового в этом сюжете не было. Работа встала. А потом вдруг придумалось — пусть у моего героя в подчинении будут не мужики, а молоденькие девчонки. И всё - повесть сразу выстроилась. Женщинам ведь труднее всего на войне. Их на фронте было 300 тысяч! А тогда никто о них не писал".

Изящная, как главные героини, повесть имела грандиозный успех, и получила несколько экранизаций. Очередная вышла в 2015 году с популярнейшим Петром Федоровым, отлично сыгравшим Васкова. Кино получилось достойным своего первоисточника, а молодежь, даже не читая книги, теперь в курсе сюжета замечательной книги Васильева.

"Батальоны просят огня" Юрия Бондарева

Книга "Батальоны просят огня"

Одна из лучших военных книг рассказывает о форсировании советскими войсками Днепра в ходе летне-осенней кампании 1943 года. Батальонам дан приказ: укрепиться на плацдарме, начать бой, после чего подать сигнал в штаб "просим огня". В идеале в этот момент дивизионная артиллерия должна была накрыть противника мощнейшим огнем. Но план меняется прямо по ходу дела. И вместо огневой поддержки красноармейцы получают настоящую мясорубку. Из нескольких сот человек в живых останется всего пятеро, в том числе главный герой капитан Борис Ермаков. Потом он бросит упрек командиру дивизии: "Я не могу считать вас человеком и офицером". Потрясающе выписанное произведение стало знаковым для Юрия Бондарева, а уж когда в 1985 году по его мотивам сняли одноименный сериал — успех и вовсе был ошеломляющим. Александр Збруев, Борислав Брондуков, Олег Ефремов оживили своих героев, сделали их максимально настоящими. Режиссер Владимир Чеботарёв сам участвовал в войне, и требования к актерам выкатил повышенные. Он хотел, чтобы на экране было все так же, как в жизни. Поэтому звездам советского кино приходилось сниматься практически в боевых условиях. Старания оказались не напрасными — результат прекрасно смотрится и спустя почти полвека.

"Искупить кровью" Вячеслава Кондратьева

Книга "Повести", Кондратьев В.Л.

Часть эпизодов автор даже не придумывал, а брал из жизни, ведь сам был на фронте. Даже имена своих героев зачастую оставлял без изменений. Бойцы Красной Армии выбивают немцев из деревни Овсянниково. Пока помощник командира Карцев шарит по брошенным избам в поисках чего-нибудь съестного, ротный Пригожин названивает в батальон, прося о немедленной поддержке. В штурме населенного пункта полегло слишком много его людей, стоит фашистам вернуться — выжившие не смогут удержать позиции. В окопах царит уныние, все понимают, что без пушек и пополнения солдаты останутся в Овсянниково навсегда. И только неунывающий Карцев с трофейной тушенкой слегка поднимает им настроение, но и то лишь до того момента, как на передок не приползает особист, решивший прямо после боя устроить личный досмотр воинов — не прячет ли кто немецкую листовку. И ведь находит! Один из мужиков оставил бумажку для самокруток. И только личное вмешательство ротного не дает шанса особисту прямо на месте казнить "нарушителя".

В 2019 году историю экранизировал режиссер Игорь Копылов. Причем реализовать съемки удалось благодаря финансированию петербургского бизнесмена Евгения Пригожина — внуку того самого ротного. Ох уж эта круглая Земля. Создатели вложили во "Ржев" душу, и получили на выходе жесткое военное кино, которое под нестандартным углом рассматривает подвиг наших предков. Тот редкий случай, когда кино достойно книги.

Ротный Е.И. Пригожин

"Повесть о настоящем человеке" Бориса Полевого

Книга "Повесть о настоящем человеке"

В основе этой книги опять-таки лежит реальная история, автор только на одну букву поправил фамилию настоящего пилота. Сбитый летчик Маресьев, спасаясь от фашистов, зимой пробирается к своим. И даже отмороженные ноги не в силах остановить этого могучего русского воина. Три недели он пробирался по заснеженным лесам, пока не попал к партизанам. Потеряв обе ноги, герой проявляет фантастическую силу воли и возвращается за штурвал. Долгое время Полевой не понимал, как до полноценного произведения раскрутить историю, свидетелем которой он сам стал, работая военкором. Из тупика он вышел, только услышав признание Германа Геринга, сделанное во время Нюрнбергского процесса:

— Наша разведка неплохо работала, и мы знали приблизительно численность Красной Армии, количество танков, авиации, знали мощь русских военных заводов. Сопоставляя силы, мы были уверены в победе. Но мы не знали советских русских. Человек Востока всегда был загадкой для Запада. Наполеон совершил ошибку. Мы её повторили. Это не преступление, это — рок.

"Рок? Признаюсь, я просто-таки взволновался, выслушав это вынужденное признание. Рок! Мне сразу вспомнился безногий лётчик, о котором я ещё ничего не писал. Лётчик, который так упорно уходит от меня. Вот он, этот "рок", который решил исход войны и бросил вас на скамью подсудимых, Герман Вильгельм Геринг!", — описывал он позже свои чувства. Всего за 19 дней он написал повесть, навсегда ставшую классикой отечественной литературы.

Понятное дело, что и кинематографисты не могли пройти мимо такой роскошно поданной истории. В 1948 году вышел отличный одноименный фильм с Павлом Кадочниковым. А в прошлом году книга легла в основу "Летчика" с Петром Федоровым. Новый фильм, не смотря на прекрасную операторскую работу и современные спецэффекты не смог переиграть классическую историю. Зато молодежи опять-таки напомнили о силе духа советского солдата.

"Судьба человека" Михаила Шолохова

Книга "Судьба человека"

Данное произведение упирается в реальные события. Сразу после войны с Шолоховым поделился своей печальной историей случайный знакомый. Писателя так поразил разговор, что он решил: "Напишу рассказ об этом, обязательно напишу". Сказано — сделано.

Шофёра Андрея Соколова ранило на фронте, и он оказался в плену. Все тяжести концлагеря не сломили мужчину, ему удается бежать к своим. Получив короткий отпуск на малую родину, он узнаёт страшную новость — жена и обе дочери погибли во время бомбёжки. Андрей не в силах больше оставаться дома, и возвращается на фронт. Из родных у него остался только молодой сын, ставший офицером. Но судьба не щадит и его. Главный герой получает весточку, что старший погиб в последний день войны. После победы шофёр решает не возвращаться домой, работает в чужих краях, где и встречает маленького мальчика Ваню, ставшего сиротой — мать погибла, а отец пропал без вести. Соколов говорит мальчику, что он и есть отец, и этим даёт мальчику надежду на новую жизнь. Но главное в этот момент Соколов снова испытывает желание жить, теперь он не одинок в этом жестоком мире.

"Судьба человека" — небольшой рассказ, но и такого размера хватило, чтобы заинтересовать киношников. Историю использовал для своего режиссёрского дебюта Сергей Бондарчук, и каким получился этот дебют! В 1960 году согласно опросу журнала "Советский экран" он признан лучшим фильмом. Помимо мощной истории Шолохова, постарались и актеры, блистательно воплотившие на экране трогательный дуэт — Сергей Бондарчук и Паша Полунин.