Сегодня сериал "Твин Пикс", снятый знаменитым режиссёром Дэвидом Линчем, давно возведён в ранг культового, а вопрос "Кто убил Лору Палмер" почти обрёл статус риторического. Между тем, несмотря на всю фантастичность сериала, убийство имело место в действительности. Только не в маленьком провинциальном городке штата Вашингтон, а в штате Нью-Йорк, и не в конце, а в самом начале ХХ века.
11 июля 1908 года на Песчаном озере в Сэнд-Лейк было найдено тело 20-летней Хейзел Дрю. Впоследствии выяснилось, что смерть наступила раньше — 7 июля. Несчастной проломили череп.
Хотя были опрошены все близкие и знакомые девушки, тщательно изучены все материальные улики, имевшие отношение к её смерти, установить преступника так и не удалось. Возможно, если бы в то время умели делать анализ ДНК, расследование оказалось бы более успешным. Но нет…
Хейзел Дрю происходила из бедной семьи. В 14 лет она пошла работать прислугой. Причем все трое её хозяев являлись очень видными людьми: двое из них баллотировались на пост мэра, а третий был известным в городе инженером.
Двое из этих мужчин оказались замешаны в скандалах. Возможно, служанка увидела или услышала что-то лишнее и могла стать источником компромата, за что и поплатилась жизнью. Но доказательств этому не нашлось. Единственный странный факт — всего за несколько дней до гибели Хейзел внезапно уволилась с работы, хотя к тому вроде бы не было никаких предпосылок.
У полиции были свои подозреваемые. Один из них — это старый дядюшка Дрю, второй — подросток-батрак, который пытался её домогаться. Ни у кого из них не оказалось алиби. Окончательной версией стал наезд: мол, какой-то водитель сбил девушку на дороге насмерть и, испугавшись суда, привёз тело на озеро…
Последним, кто видел погибшую, был один из её знакомых. Он утверждал, что встретил девушку на вокзале, где она собирала малину с растущих у дороги кустов. Хейзел сказала, что собирается ехать "вниз по реке", но единственный поезд, который в то время отправлялся с вокзала, шёл на север, в сторону Олбани.
Это было очень было похоже на бегство. Но от кого? И куда Хейзел в конце концов направилась? Где столкнулась со своим будущим убийцей? Кстати, одной из улик стал чемодан Дрю, найденный на вокзале. Она явно собиралась в поездку, но, видимо, что-то помешало ей уехать.
Любопытно, что, хотя родные Хейзел в один голос заявляли, что она была очень скромной девушкой, "никогда не гуляла с мальчиками" и регулярно посещала церковь, при обыске в вещах Дрю обнаружили письма от разных мужчин. Из них стало ясно, что у убитой было немало поклонников, причём все старше её по возрасту, в основном семейные, и её связывали с ними отнюдь не платонические отношения. Так, некий Гарри в письме извинялся перед девушкой за то, что во время любовной игры оставил на её запястьях синяки…
Возникли даже подозрения, что девушка занималась проституцией, к которой её якобы приобщила тётка, особа весьма свободных нравов. К тому же, она поддерживала отношения с местным предпринимателем Генри Камротом, содержавшим клуб, где юные девушки ублажали состоятельных мужчин… Но информация, что Хейзел зарабатывала на жизнь, продавая своё тело, не подтвердилась.
Прокурор округа Ренсселер Джарвис О'Брайен как-то во время процесса заявил, что ему известна личность убийцы. Но в итоге имя так и не было названо. Возможно, прокурор надеялся, что нервы преступника не выдержат и тот сам признается в преступлении. Но этого не произошло.
Как же эта история попала в сериал? Один из его создателей, Марк Фрост, в детстве, гостя у дедушки с бабушкой, случайно услышал историю об убитой женщине, тело которой утопили в озере. Много лет спустя он вспомнил эти факты, и так родилась история Лоры Палмер…
Конечно, у двух жертв не так уж много общего. Они живут в разное время, у них разный возраст (Лоре 17 и она ещё школьница, а Хейзел было 20). Лора — дочь состоятельного адвоката, а Хейзел — девушка из низов.
Но есть и совпадения. Так, обе были привлекательными голубоглазыми блондинками. Обе были убиты, а тела брошены в воду. У обеих были тайны, связанные с мужчинами, хотя большинство людей из ближайшего окружения считало их добропорядочными. Однако Хейзел подозревали в работе на содержателя борделя, а Лора по сценарию действительно работала в борделе.
В начале следующего года должна выйти в свет книга Дэвида Бушмана и Марка Гивенса под названием "Убийство на пруду Тил: Хейзел Дрю и тайна, вдохновившая Твин Пикс". Авторы пытались расследовать это дело и в 2016 году даже посетили те места, где жила Дрю и где она была убита. Но ответа, кто именно лишил её жизни, они так и не нашли. Тем не менее, по книге уже планируется снять документальный фильм.
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