В основу сериала "Твин Пикс" легло реальное преступление

Сегодня сериал "Твин Пикс", снятый знаменитым режиссёром Дэвидом Линчем, давно возведён в ранг культового, а вопрос "Кто убил Лору Палмер" почти обрёл статус риторического. Между тем, несмотря на всю фантастичность сериала, убийство имело место в действительности. Только не в маленьком провинциальном городке штата Вашингтон, а в штате Нью-Йорк, и не в конце, а в самом начале ХХ века.

Дэвид Линч

Убитая служанка

11 июля 1908 года на Песчаном озере в Сэнд-Лейк было найдено тело 20-летней Хейзел Дрю. Впоследствии выяснилось, что смерть наступила раньше — 7 июля. Несчастной проломили череп.

Хотя были опрошены все близкие и знакомые девушки, тщательно изучены все материальные улики, имевшие отношение к её смерти, установить преступника так и не удалось. Возможно, если бы в то время умели делать анализ ДНК, расследование оказалось бы более успешным. Но нет…

Хейзел Дрю происходила из бедной семьи. В 14 лет она пошла работать прислугой. Причем все трое её хозяев являлись очень видными людьми: двое из них баллотировались на пост мэра, а третий был известным в городе инженером.

Двое из этих мужчин оказались замешаны в скандалах. Возможно, служанка увидела или услышала что-то лишнее и могла стать источником компромата, за что и поплатилась жизнью. Но доказательств этому не нашлось. Единственный странный факт — всего за несколько дней до гибели Хейзел внезапно уволилась с работы, хотя к тому вроде бы не было никаких предпосылок.

У полиции были свои подозреваемые. Один из них — это старый дядюшка Дрю, второй — подросток-батрак, который пытался её домогаться. Ни у кого из них не оказалось алиби. Окончательной версией стал наезд: мол, какой-то водитель сбил девушку на дороге насмерть и, испугавшись суда, привёз тело на озеро…

Попытка к бегству

Последним, кто видел погибшую, был один из её знакомых. Он утверждал, что встретил девушку на вокзале, где она собирала малину с растущих у дороги кустов. Хейзел сказала, что собирается ехать "вниз по реке", но единственный поезд, который в то время отправлялся с вокзала, шёл на север, в сторону Олбани.

Это было очень было похоже на бегство. Но от кого? И куда Хейзел в конце концов направилась? Где столкнулась со своим будущим убийцей? Кстати, одной из улик стал чемодан Дрю, найденный на вокзале. Она явно собиралась в поездку, но, видимо, что-то помешало ей уехать.

Любопытно, что, хотя родные Хейзел в один голос заявляли, что она была очень скромной девушкой, "никогда не гуляла с мальчиками" и регулярно посещала церковь, при обыске в вещах Дрю обнаружили письма от разных мужчин. Из них стало ясно, что у убитой было немало поклонников, причём все старше её по возрасту, в основном семейные, и её связывали с ними отнюдь не платонические отношения. Так, некий Гарри в письме извинялся перед девушкой за то, что во время любовной игры оставил на её запястьях синяки…

Возникли даже подозрения, что девушка занималась проституцией, к которой её якобы приобщила тётка, особа весьма свободных нравов. К тому же, она поддерживала отношения с местным предпринимателем Генри Камротом, содержавшим клуб, где юные девушки ублажали состоятельных мужчин… Но информация, что Хейзел зарабатывала на жизнь, продавая своё тело, не подтвердилась.

Прокурор округа Ренсселер Джарвис О'Брайен как-то во время процесса заявил, что ему известна личность убийцы. Но в итоге имя так и не было названо. Возможно, прокурор надеялся, что нервы преступника не выдержат и тот сам признается в преступлении. Но этого не произошло.

Хейзел Дрю и Лора Палмер

Как же эта история попала в сериал? Один из его создателей, Марк Фрост, в детстве, гостя у дедушки с бабушкой, случайно услышал историю об убитой женщине, тело которой утопили в озере. Много лет спустя он вспомнил эти факты, и так родилась история Лоры Палмер…

Конечно, у двух жертв не так уж много общего. Они живут в разное время, у них разный возраст (Лоре 17 и она ещё школьница, а Хейзел было 20). Лора — дочь состоятельного адвоката, а Хейзел — девушка из низов.

Но есть и совпадения. Так, обе были привлекательными голубоглазыми блондинками. Обе были убиты, а тела брошены в воду. У обеих были тайны, связанные с мужчинами, хотя большинство людей из ближайшего окружения считало их добропорядочными. Однако Хейзел подозревали в работе на содержателя борделя, а Лора по сценарию действительно работала в борделе.

В начале следующего года должна выйти в свет книга Дэвида Бушмана и Марка Гивенса под названием "Убийство на пруду Тил: Хейзел Дрю и тайна, вдохновившая Твин Пикс". Авторы пытались расследовать это дело и в 2016 году даже посетили те места, где жила Дрю и где она была убита. Но ответа, кто именно лишил её жизни, они так и не нашли. Тем не менее, по книге уже планируется снять документальный фильм.