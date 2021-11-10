Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России

В этом году исполнилось 110 лет с тех пор, как в Голливуде заработала первая кинокомпания "Кентавр" в здании, переделанном из закусочной. При этом настоящую славу фабрике грёз принесли кинокомпании, основанные эмигрантами из глубинки Российской империи.

Киномагнат из Рыбинска

На вопрос, где находится небольшой провинциальный город Рыбинск, не ответит ни один житель США. Тем не менее, ревущего льва с заставки популярной киностудии Голливуда MGM знает весь мир. Сложно сосчитать количество мальчишек и девчонок, которые замирали у экранов телевизоров во время просмотра знаменитых "Тома и Джерри", нарисованных мультипликаторами MGM. На протяжении более тридцати лет киностудия входила в пятёрку крупнейших производителей кино и мультфильмов Голливуда. За это время её киноленты получили более двух сотен статуэток "Оскар".

При этом лавры основателей MGM принадлежат вовсе не американцам, а бывшим подданным Российской империи. Metro-Goldwyn-Mayer появилась на свет в 1924 году после слияния трёх кинокомпаний: Metro Pictures, Goldwyn Pictures и Louis B. Mayer Pictures. Стоит отметить, что первые две организации принадлежали компаньонам — американцу Маркусу Лову и уроженцу Рыбинска Ярославской губернии Николасу Шенку, чей дом на Волге существует до сих пор. Владельцем третьей кинокомпании оказался уроженец Минска Луис Барт Майер. Спустя три года Маркус Лов в возрасте пятидесяти семи лет скоропостижно скончался, а вся слава и баснословная прибыль стремительно набиравшей обороты киностудии досталась эмигрантам из Российской империи, ставших настоящими хозяевами Голливуда.

"Генерал" киноиндустрии

Надо сказать, что организовав кинокомпанию, компаньоны сразу поделили свои роли. В частности, Николасу Шенку досталась самая сложная задача организации проката фильмов киностудии. С данной ролью уроженец Рыбинска с помощью своего брата Иосифа справился блестяще. Помог предыдущий бизнес. Едва эмигрировав в США, оборотистые братья попытались разбогатеть на парках развлечений. На первые заработанные деньги в 1893 году они приобрели небольшой, но дающий стабильный доход парк развлечений "Палисадис". В нагрузку к доходному делу братьям навязали покупку нескольких кинотеатров.

К удивлению братьев, их кинобизнес быстро набирал обороты и вскоре стал приносить дохода значительно больше, чем парк развлечений. Понимая, что открыл "золотую жилу", Николай Шенк стал стремительно скупать кинотеатры по всей стране, получив от коллег уважительное прозвище — "Генерал". Аппетиты Николая Шенка оказались настолько внушительными, что к 1917 году он являлся совладельцем сети из более чем 500 кинозалов по всей Америке.

Не удивительно, что собственная кинокомпания братьев давала неплохой доход, поскольку её фильмы имели преференции при показе в собственной сети кинотеатров. С открытием же Metro-Goldwyn-Mayer власть Николая Шенка в Голливуде оказалась практически безграничной. В свою очередь его младший брат Иосиф Шенк в 1925 году вошёл в правление кинокомпании United Artists, организованной знаменитым Чарли Чаплином.

Олигархи Голливуда

Пока старший брат Николас Шенк совместно с Луисом Майером успешно развивал Metro-Goldwyn-Mayer, Джозеф, объединившись с Дэррилом Заннуком, создал одну из самых успешных киностудий Голливуда 20th Century Pictures, являвшуюся флагманом американской киноиндустрии. Братья из Рыбинска оказались настолько талантливыми бизнесменами, что умудрялись выплачивать богатые дивиденды акционерам своих киностудий даже в годы Великой Депрессии. Именно в это экономически сложное время Metro-Goldwyn-Mayer произвела фильмы, вошедшие в классику мирового кинематографа: "Унесённые ветром", "Волшебник страны Оз" и первые серии мультфильма "Том и Джерри".

Не удивительно, что идея организации премии "Оскар" впервые также была озвучена на белорусском языке уроженцем Минска Луисом Бартом Майером, основателем "Американской академии кинематографических искусств". Не будет преувеличением сказать, что современный Голливуд своей мировой славой обязан бывшим жителям Российской империи.