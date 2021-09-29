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Автор Александра Кирсанова

Топ-3 малоизвестных фильма, которые затрагивают серьёзные темы

Кино

Количество, как правило, сказывается на качестве. Так и в современном кинематографе: бывает непросто найти картину по душе. Для тех, кого одолели муки выбора, мы нашли 3 фильма, которые понравятся любителям осмысленного просмотра.

"100 вещей и ничего лишнего"

Рейтинг на КиноПоиске — 7,1.

Фрагмент фильма
Фрагмент фильма "100 вещей и ничего лишнего"

Немецкая комедия о двух друзьях, жизнь которых кардинально изменилась после заключения оригинального пари. На глазах у своих коллег парни-бизнесмены отказываются от всех вещей, которые имеют, ровно на 100 дней. Главное условие — в день можно брать лишь одну вещь, пользоваться деньгами запрещено. Победителем станет тот, кто сможет дольше терпеть тяготы аскетичной жизни.

На первый взгляд комедия может показаться банальной, но фильм затрагивает острую на сегодня тему разумного потребления. Человек окружает себя массой различных вещей, многие из которых даже не использует. Одежда, которую мы не носим, предметы быта, которые пылятся без дела на полках, — всё это лишь бесполезный хлам. Главные герои приходят к выводу, что счастье от приобретения вещей мимолётно. Оно сродни наркотику, на который нас подсаживают маркетологи в погоне за прибылью. Так в чём же заключается счастье и так ли много вещей нужно на самом деле для комфортной жизни?

Картина с пометкой 18+ подойдёт для просмотра в кругу друзей. Лёгкий приятный юмор отлично разбавляет серьёзность поднятой режиссёром темы.

"Глотай"

Рейтинг на КиноПоиске — 7,1.

Фрагмент фильма
Фрагмент фильма "Глотай"

Затягивающий психологический триллер, который придётся по душе любителям атмосферных картин с плавно развивающимся сюжетом. В центре повествования молодая девушка Хантер, которая успешно вышла замуж за респектабельного молодого человека. Кажется, жизнь её удалась: большой красивый дом, любящий муж, а тут ещё весть о беременности. Но девушка не выглядит счастливой, а новость о беременности пробуждает в ней весьма странную и опасную тягу к глотанию предметов.

Фильм-загадка. Ответы внимательный зритель будет находить на протяжении всей картины в словах героев, их действиях и антураже. За видимым благополучием скрывается глубоко несчастная героиня, которая запуталась в чувствах и стала эмоциональной заложницей собственного мужа.

Триллер понравится ценителям психологических хорроров, которые любят следить за развитием персонажа. Сумеет ли Хантер вырваться из эмоциональной ловушки?

"Мама!"

Рейтинг на КиноПоиске — 7,1.

Фрагмент фильма
Фрагмент фильма "Мама!"

Драматический триллер с элементами ужасов от режиссера Даррена Аронофски, известного по фильмам "Реквием по мечте" и "Чёрный лебедь".

Сюжет кажется простым: семейная пара проживает в большом доме. Он — поэт, которого настиг кризис, Она — Мать — любящая жена, которая хочет родить от него ребёнка. На протяжении всего фильма у Матери прослеживается странная связь с домом, в котором они живут. Отношения у пары не самые простые, но когда Мать узнаёт о долгожданной беременности, всё меняется. Случайные гости на протяжении всего фильма отвлекают семейную пару от домашней идиллии и разрушают уютное гнёздышко. Кто они и почему так бесцеремонно вторгаются в чужую жизнь?

Картина полна скрытых смыслов и параллелей. Религиозные мотивы переплетаются с фантазией режиссёра, вызывая неподдельные эмоции и интерес.

Куратор: Дарья Митина
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