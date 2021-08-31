EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Константин Кузнецов

"Отряд Самоубийц-2": антисоциалистический фильм о кастрации

Кино

Фильм "Отряд Самоубийц-2" можно условно разделить на два уровня восприятия. На первом мы наблюдаем за борьбой обладающих сверхъестественными силами персонажей с космической угрозой. Второй же представляет нам очередной поверхностный и посредственный памфлет, направленный против любого социалистического устройства государства.

Основой фильма, его главной движущей силой является бунт. Большинство персонажей, входящих в отряд самоубийц, тем или иным образом бунтуют против устройства современного общества, против навязываемых им ограничений и законов.

Харли Квин

Первой здесь, конечно же, будет и сама Харли Квин, совершившая некогда головокружительный переход от психолога, лечившего Джокера, к его возлюбленной и соратнице. Несомый ею кровавый хаос, призванный казаться веселым, действие ради самого действия, отрицающее саму возможность последствия, — это, прежде всего, мятеж против здравого смысла. Здравый смысл — общественное явление. Общество устанавливает законы и правила исходя из соображений выживания, формирования и сохранения здорового тела и сознания. Только общество способно оценить, насколько соответствуют здравому смыслу поведение человека и его слова.

Бунт Харли Квин — это бунт отчаяния и предельного одиночества, которые делают общественную оценку невозможной и не представляющей значения. Среди всех персонажей фильма особенно печальной выглядит судьба несчастной Ласки, которую заточили уже только по вине ее животной натуры. В обществе, которое пытается навязать свой контроль над всем, несущим чрезмерность, нет ничего более чрезмерного, чем природа. Причисленная к сверхчеловеческому и уже потому опасному, она используется человеком, прежде всего, для того, чтобы уничтожать других людей, естественно, она будет при этом уничтожена сама. В угоду человеку останутся только самые разрушительные части природы, которые можно использовать в качестве оружия, как в фильме делают это с могучим Королем Акул.

Бунт против общества, против природы, против родителей, ощущение притеснения и унижения, существующего где-либо, помимо самого отряда самоубийц, - главная действующая сила фильма. Неслучайно его действие происходит на острове, отделенном и окруженном от прочей суши так же, как "самоубийцы" отделены от человеческого общества. Возвращение же к нему оказывается для них невозможным и самоубийственным. Сама попытка вернуться в общество грозит им смертью, взрывом изнутри, активацией скрытых в их телах разрушительных сил.

Возвращение в общество будет для них истинным самоубийством, ведь за пределами их бунта, их сверхчеловеческого отличия у них нет ничего. Стоит отнять у них уродство, как они станут теми, кого считают скучными и унылыми слугами порядка.

Примечательной становится встреча отряда самоубийц с повстанческим отрядом, действующим в джунглях острова с намерением свергнуть его правительство. Представители власти проводят жестокие эксперименты, погрязли в роскоши и удовольствиях и вызывают тем самым праведный гнев обделенных граждан.

Согласно современным установкам, лидером повстанцев является женщина, совершенно спокойно прощающая группе иностранных уродливых интервентов убийство ее соратников и, вероятнее всего, друзей, вместе с которыми она долго время сражалась против ненавистного режима. Но оставим в стороне условности и сомнительную мораль революционеров из джунглей. Никакой иной цели, кроме свержения правительства, неожиданно появившиеся партизаны перед собой не ставят и на долгое время исчезают, снабдив "самоубийц" взрывчаткой, необходимой для уничтожения некоей возвышающейся над островом огромной башни¸в которой правительство и проводит свои чудовищные эксперименты.

Отряд самоубийц

Следуя учению популярного австрийского психолога, стоит отметить, что уничтожение женщинами угнетающей людей башни несет вполне очевидный символический смысл. Еще более очевидным он становится тогда, когда нам показывают скрытого в данной башне монстра и его способности. Самой главной из них является способность извергать многочисленные подобия себя, подчиняющие людей, покоряющие их воле гигантского космического существа. Естественно, что извергающийся монстр должен быть уничтожен, ведь он являет собой то, против чего любой из "самоубийц" восстает прежде всего, — подчинение.

Страх перед подчинением является прежде всего боязнью "стать как все". Единство и сообщность представляются бунтующим самоубийцам величайшей угрозой, превосходящей даже опасность вздымающейся к небу твердыни. Быть "как все", лишиться своей эффектной яркости, покориться унылой рутине, ограничить себя условностями приличий — этого они боятся больше всего. Ведь поверхностная яркость достигается проще всего, а за вызывающим, имитирующим бунт поведением так просто скрыть свои слабость и неуверенность.

Представление о том, что существует иной бунт, кроме показной эффектности, ускользает от них. Бунт, создаваемый мыслью против ограничений самого мироздания, переворот в науке или искусстве, как совершали Дарвин, Эйнштейн, сюрреалисты, слишком сложен и требует больших затрат времени и энергии. Образ одетого в классический костюм человека, не имеющего краски на волосах, лака на ногтях, татуировок или пирсинга, сидящего за экраном компьютера или, хуже того, с листом бумаги и шариковой ручкой, вершащего свою созидающую работу, восстающего против сил мироздания, вознамерившегося подчинить себе непокорные мысли и образы, стал далек от возможностей массового восприятия.

Голгофа русской культуры

Напряжение сил и воли, которое требуется ученым и художникам, первооткрывателям и творцам, перестало выглядеть как достойное деяние. Общность и единство стали угрозой.

Отряд самоубийц действует с общей целью, но каждый из членов мало внимания уделяет другому. Это вполне предсказуемо приводит к нарушению планов операции и гибели членов отряда. Одержавшие победу чужими руками повстанцы первым делом обещают провести на острове "демократические выборы", как будто именно от них зависит счастье и процветание.

Противоречие "Отряда Самоубийц", происходящее из противоречий современного общества, заключается в том, что победить злонамеренную общность, которую несло людям существо из космоса, возможно только другой общностью. В борьбе с врагом усилия членов отряда оказываются бесполезными. Все их способности, все их оружие не помогают одолеть противника, многими тысячами своих частей действующего в едином порыве. Только схожий противник, а именно крысы, способен противостоять ему. Врага возможно победить только единством направленной воли. Тогда те, кто кажется маленьким, слабым и беспомощным, неожиданно обретают значительную силу.

Представляя общность угрозой, скучным скоплением серых особей, почти неотличимых друг от друга в общей массе, противопоставляя этому безумие цветастого хаоса, отряд не смог справиться. Именно "серой массой", порабощенной и полностью контролируемой внешней волей западной поп-культуры, всегда представлялось любое социалистическое единение, любое объединение людских сил вокруг единой великой идеи. Великолепным примером тому может служить серия игр Resistance ("Противостояние"), выходивших для приставки. Действие их разворачивается в вымышленной вселенной альтернативной истории, где Ленин не смог совершить революцию, но, несмотря на это, именно с территории России исходит угроза нашествия неких однообразных, желающих полного уничтожения человечества существ.

Подобные представления нередко появляются в массовой культуре. Виной тому неустранимый страх перед тем, что кажется взору одурманенного обывателя "серой массой". Возможность различия, происходящего из разнообразия созидающих мыслей, мечтаний и стремлений недоступна сконцентрировавшемуся на ярком пятне взгляду эгоиста. Добровольно отсекая себя от общности идей и смыслов, западная цивилизация превращает себя в Отряд Самоубийц с бомбами в голове, ведомый чужой волей, но продолжающий считать себя бунтарской силой.

Такое общество неизбежно воспринимает как врага любое устроенное иным образом, противоречащее разрушительному бунту единение. Единственным способом противодействия является кастрация соперника, отнятие у него творческой энергии, при этом он остается живым в качестве источника прибыли. Но хуже самого Отряда Самоубийц те, кто не замечает сути происходящего, прощает гибель своих соратников и друзей и, стоя посреди разрушенного им города, на трупах убитых соотечественников, заявляет о необходимости срочного установления некоей иллюзорной, привнесенной извне демократии.

Голливуд «снимает шляпу»: прорыв мусульманского кино
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Дарья Митина
Темы
Новости
На исследование вакцины от штамма "Дельта" в России уйдёт как минимум год
Эксперты МГУ предостерегли молодёжь от злоупотребления кредитными картами
В Австралии прогнозируют полный переход к солнечной энергий к 2026 году
Эксперт: предложение Шойгу о новых городах в Сибири не актуально
Врач объяснил, почему отнимание гаджета у ребёнка не избавит его от зависимости
СМИ: десятки детей эвакуировали из Афганистана без родителей
Глава "Офицеров России" ответил на угрозы националистов из Казахстана
Врач Михаил Гинзбург рассказал о трёх диетах, которые вредят человеку
В Крыму голая туристка напала на полицейских
Ольга Бузова рассекретила свои ежемесячные расходы
Последние материалы
"Отряд Самоубийц-2": антисоциалистический фильм о кастрации
На исследование вакцины от штамма "Дельта" в России уйдёт как минимум год
Эксперты МГУ предостерегли молодёжь от злоупотребления кредитными картами
Оскорбляя США: афганский оппозиционер нашел способ помириться с талибами
Крутая история пикапа
Эксперт пояснил, что означают слова Семашко о подписании дорожных карт между РФ и Белоруссией
Валерий Ярёменко: "В наше время главное, чтобы ты работал по своей профессии"
В Австралии прогнозируют полный переход к солнечной энергий к 2026 году
В "Роскосмосе" стали проверять сотрудников на полиграфе
Эксперт: предложение Шойгу о новых городах в Сибири не актуально
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены

После свадьбы избранница Прохора Шаляпина оказалась в реанимации. Состояние бизнес-вумен, поражение лёгких которой составило 80%, вызывает серьёзные опасения медиков.

"Динамика не нравится": Шаляпин о состоянии заболевшей "ковидом" жены
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Прибалтика
У Эстонии будет новый президент. Улучшатся ли отношения с Россией?
Остальной мир
Россия не приняла резолюцию ООН по Афганистану. Небензя назвал причины
Остальной мир
Движение "Талибан"* просит о помощи
Василий Амирджанов В "Роскосмосе" стали проверять сотрудников на полиграфе Василий Амирджанов Усам Оздемиров Зрелая инновационная политика сделает сказку былью Усам Оздемиров Андрей Мартынюк В Киеве снова слышен плач Ярославны — на сей раз из-за "Северного потока-2" Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Крым можно вернуть после развала России
Мир. Новости мира
Восставший из пепла "папа" Шольц будоражит Германию: чего стоит опасаться России после выборов
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Шоу-бизнес
"Я потерял душу": Панин разразился душераздирающей исповедью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников